Udinese-Bologna, furia Mihajlovic: “Altri punti persi, perché il Var non interviene?”

Sinisa Mihajlovic è su tutte le furie. Il suo Bologna pareggia 1-1 sul campo dell'Udinese e ha da recriminare sul gol bianconero firmato da Beto. I calciatori rossoblu hanno protestato a lungo per una carica abbastanza evidente di Becao su Skorupski poco prima della rete dell'attaccante portoghese. Il tecnico serbo, intervenuto ai microfoni di Dazn, ha espresso tutta la sua rabbia per l'episodio che ha deciso il match: "Non capisco perché, se uno viene espulso, l’arbitro deve compensare tutte le decisioni? Con il giallo di Svanberg, sapendo come funzionano le cose, ho dovuto sostituire il giocatore. Ma che è ammonizione è? Sul gol di Beto Skorupski non riesce a saltare. Becao non può toccarlo in area piccola. Non capisco perché il Var non sia intervenuto. Magari gli arbitri saranno squalificati, ma noi intanto abbiamo perso 4 punti".