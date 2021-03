Udinese - Lazio, Inzaghi: "Ora guardiamo avanti con fiducia. Immobile? Segnerà presto"

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel a qualche minuto dal triplice fischio di Udinese - Lazio, il tecnico Simone Inzaghi ha analizzato la prova dei suoi ragazzi: "Sapevamo fosse una partita complicata, quindi bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Hanno interpretato bene la gara fin dall'inizio, qualcosina l'abbiamo pagata nel secondo tempo. La trasferta di Monaco non è stata agevole, sia che in campo che fuori. Arriviamo alla sosta con due vittorie consecutive, dobbiamo guardare avanti. Con i pochi che rimarranno a Roma cercheremo di lavorare nel migliore dei modi, per farci trovare bene alla ripresa. Sono contento per Pippo (Inzaghi, ndr), ha fatto un'impresa, sappiamo quanto sia difficile vincere allo Stadium. Gli faccio i complimenti. Se lo merita per l'amore che mette nella sua professione.

CORSA CHAMPIONS - "Se vedrò Roma - Napoli? Spero di sì, spero non ci sia qualche contrattempo come accaduto in Germania, di arrivare in tempo. Credo che sarà una bellissima gara. Radu? Si merita tutto per l'amore che mette nella professione. Sempre il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via. Finché manterrà questa voglia e concentrazione, farà divertire i tifosi della Lazio ancora per tanto tempo".

L'allenatore biancoceleste ha parlato anhe ai microfoni di Sky: "Sapevamo che sarebbe stata una partita non semplice. I ragazzi l'hanno interpretata molto bene, abbiamo fatto una gara organizzata e siamo stati molto concentrati per 60 minuti, poi sapevamo che potevamo pagare qualcosa dal punto di vista fisico. Siamo molto soddisfatti".

IMMOBILE - "I suoi gol arriveranno presto. Oggi ha fatto un'ottima gara, si è sacrificato molto e ha preso un palo. Ho la fortuna di avere diversi attaccanti a disposizione e per questo ho sostituito lui e Muriqi ad un quarto d'ora dalla fine. Ciro tornerà al gol sicuramente. Eravamo tutti contentissimi a fine partita per la vittoria, è normale che tutti vorrebbero rimanere in campo ma ci sono cinque sostituzioni. Arriviamo alla sosta con due vittorie consecutive, per cui molto bene".

REINA - "Sta facendo ottime partite. E' venuto con grande umiltà, si è messo a disposizione ed ha sfruttato il momento difficile di Strakosha tra Covid e infortunio. Io non regalo niente, sta meritando sul campo di giocare".

PAGELLE Udinese - Lazio, Marusic da trequartista! La difesa regge

Lazio, Pereira festeggia la vittoria su Instagram: "Daje!" - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE