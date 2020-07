Udinese - Lazio, le quote dicono Inzaghi. E la statistica sui rigori...

UDINESE-LAZIO - Questa sera la partita tra Udinese e Lazio non sarà importante solo per la squadra di Inzaghi, che vuole ripartire e riprendersi dopo tre ko consecutivi, ma anche per gli scommettitori. Nonostante il grande momento di difficoltà, le quote dicono Lazio: secondo Planetwin365, il 46% dei tifosi crede nella vittoria dei biancocelesti, alla ricerca di punti preziosi per riappropriarsi del secondo posto e blindare la qualificazione in Champions League. Dato curioso: si affrontano la squadra che ha ricevuto più rigori a favore - la Lazio con 15 - e l'unica, l'Udinese, che ancora non ha beneficiato di un tiro dagli undici metri in questo campionato.

