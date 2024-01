Udinese - Milan termina 2-3, la ribalta Okafor nel recupero: come cambia la classifica

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo il successo a San Siro contro la Roma, il Milan si conferma anche in trasferta e lo fa a Udine dove non vinceva dal 2020. Alla Dacia Arena succede di tutto ma la decide Okafor al 93’ dopo le reti Loftus-Cheek e Jovic. Un risultato che manda i rossoneri a quota 45 punti, saldamente al terzo posto, a meno quattro dalla Juve in attesa della partita dei bianconeri. Più complicata la situazione per la squadra di Cioffi che resta così a 18, soltanto un punto sopra la zona retrocessione. Da sottolineare, come anticipare, la sospensione per 5’ del match nel primo tempo in seguito a insulti razzisti verso Maignan.

