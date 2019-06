Under 21, gli Azzurrini si preparano a Formello: in visita Tare e Inzaghi

L'Under 21 di Di Biagio è a Formello per prepararsi in vista dell'Europeo. A visitare i ragazzi della Nazionale, in giornata, si sono presentati anche Inzaghi e Tare. Tra i giocatori con la casacca azzurra non c'è alcuna pedina della Lazio, ma sul campo è presente Murgia: in prestito proprio dai biancocelesti, attualmente il centrocampista è in forze alla Spal. Il mister piacentino e il ds, erano a Formello anche per discutere del mercato in arrivo e tracciare le linee guida per rinforzare la rosa.

