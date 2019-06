Var, Rocchi: “La tecnologia ci aiuta, ma non cancella la soggettività"

È uno degli arbitri più quotati del calcio italiano. Ha ottenuto la proroga per dirigere anche il prossimo anno, nonostante il limite d'età (45 anni) che andrà a sforare il prossimo agosto, ed è fresco reduce da un match importante come la finale di Europa League. Gianluca Rocchi si è confessato ai microfoni di Sky Sport con una lunga intervista, nella quale ha espresso anche un giudizio nei confronti del Var: “Ho diretto la finale con grande serenità sapendo di avere alle mie spalle il Var, e un grande arbitro come Irrati al monitor. Ma sono sicuro che le polemiche non finiranno mai, perché c'è sempre un margine di soggettività, soprattutto sul fallo di mano. La centrale Var unica a Coverciano comunque ci darà una mano: potremo confrontarci tutti insieme e la qualità migliorerà”.

