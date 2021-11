Venezia, Zanetti: "Calendario difficile? Concentriamoci su di noi, non sugli avversari"

Inter, Atalanta, Verona, Juventus, Sampdoria e Lazio. Questi i prossimi sei impegni del Venezia fino alla osta invernale. Un tour de force quasi insostenibile per la squadra veneta che dovrà rimboccarsi le maniche e cercare di non perdere troppi punti in zona salvezza. Paolo Zanetti, allenatore dei lagunari, ha parlato del calendario fitto nel corso della conferenza stampa prima del match con l'Inter in programma sabato alle 20:45. Queste le sue parole: "L’Inter è una grandissima squadra che sta facendo bene sia in campionato sia in Champions League: è una partita più difficile del solito per il Venezia, ma ne avremo molte fino a Natale. Dobbiamo concentrarci, come sempre, molto su di noi e poco sugli avversari perché se pensiamo alla forza dell’Inter, sembra una partita proibitiva, ma alla fine decide sempre il campo".