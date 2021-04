Verona - Lazio, De Angelis e il gol annullato a Caicedo: "Non decide l'arbitro?"

Conta la vittoria nel match della Lazio contro l'Hellas Verona, anche se rimane un po' di amaro in bocca per quanto avvenuto in occasione del gol annullato a Caicedo e della conseguente ammonizione che costerà all'ecuadoriano un turno di squalifica. La pensa così anche Guido De Angelis, che tramite i suoi canali social ha commentato così la partita: "Questa vittoria arrivata all'ultimo respiro e strameritata ci fa ancora sperare: dobbiamo battere il Benevento e poi affrontare i due scontri diretti, lì ci giochiamo quasi tutto il campionato. Ieri grande prova della squadra che, anche se non gioca come lo scorso anno, ha dato l'impressione fortissima di voler vincere la gara. Su tutti un grande Marusic, un grande Milinkovic e un volenteroso Immobile. Peccato per quel gol strepitoso annullato a Caicedo, la cosa curiosa è che Chiffi ha seguito l'azione lasciando giocare e poi è andato al Var: non decide l'arbitro in questi casi? La manata c'era ma poi viene addirittura ammonito Caicedo contro un Magnani che si è fatto sentire sulle caviglie degli avversari per tutta la partita e non è mai stato ammonito. Quello che conta comunque è la testata di Milinkovic nel finale. La vittoria è dedicata a Simone Inzaghi, l'augurio è che tutto possa tornare sereno a casa sua".