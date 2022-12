Vialli, il messaggio social della Cremonese: "Sempre al tuo fianco" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ore di ansia nel mondo del calcio e dello sport per le condizioni di Gianluca Vialli. L'ex calciatore è stato infatti ricoverato in una clinica di Londra, dove vive da anni, a causa dell'aggravarsi del suo stato di salute. Vialli combatte dal 2017 contro un tumore al pancreas e solo qualche giorno fa aveva comunicato di dover lasciare gli impegni della Nazionale per sottoporsi alle cure necessarie.

Sui social sono tantissimi i messaggi di forza e solidarietà e tra i tanti arriva anche quello della Cremonese: "Sempre al tuo fianco" e una foto di un giovane Vialli quando militava nel club della sua città di origine.