VIDEO - Covid-19 / Il Sindaco di Ardea fa chiarezza, gli emendamenti con l'Avv.Rondoni e la Lazio: il TG

Anche oggi una puntata pregna di ospiti per il nostro TG speciale per l'epidemia coronavirus. Ospiti di oggi il Sindaco di Ardea, Mario Savarese, che ha voluto smentire ai nostri microfoni l'istituzione di una zona rossa ad Ardea (c'è solo una misura di controllo degli accessi che non hanno un valido motivo). Con l'avvocato Diana Rondoni torniamo invece a parlare di emendamenti e cerchiamo di affrontare nel dettaglio alcuni dilemmi che attanagliano il popolo italiano dal punto di vista giuridico ed economico. In chiusura anche Lazio con Gabriele Candelori e il suo punto su Luis Alberto. Il tutto presentato sempre dal direttore Alessandro Zappulla. CLICCA QUI PER IL VIDEO O CLICCA SUL PLAYER A FINE ARTICOLO