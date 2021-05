Wolverhampton, Pedro Neto incoronato 'Player of the Season' da club e giocatori - FT

Pedro Neto al Wolverhampton è esploso. Il portoghese alla Lazio non ha trovato il giusto spazio per esprimersi, ma da quando si è trasferito in Inghilterra ha dimostrato di essere un astro nascente del calcio europeo. In questa stagione ha 5 gol e 5 assist in 31 partite giocate in Premier League, non male per il classe 2000 che è stato incoronato dal club e dai suoi compagni come 'Player of the Season 2021'. I premi, ricevuti in occasione degli Awards di fine stagione dei Wolves, sono stati molto graditi dal ragazzo che su Instagram ha ringraziato tutti: "Grazie a tutti quello che mi hanno sempre supportato".