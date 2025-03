WOMEN | Lazio, Grassadonia: "Col Napoli sarà una sfida importante. Scelte? Abbiamo qualche..."

Alla vigilia della sfida contro il Napoli, valida per la seconda giornata della poule salvezza, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club mister Grassadonia. Queste le parole: “È una partita completamente diversa perché hanno cambiato allenatore, viene da un buon percorso fatto perché ha pareggiato con la Juve e ha messo in difficoltà la Roma e ha battuto il Como. Si presenta con una formazione diversa, sarà una partita tanto importante per noi quanto per loro”.

“Ce lo diciamo da tanti giorni che dobbiamo fare il massimo in queste gare che restano, tutti dobbiamo dimostrare qualcosa e quindi sarà una partita contro una squadra che ha fame di punti e deve tirarsi fuori da una classifica difficile. Noi non siamo salvi e dobbiamo spingere e non sbagliare gara dal punto di vista mentale”.

“Bisogna blindare la salvezza al più presto, una volta fato ciò dobbiamo vincerle tutte. Non è solo questo l’obiettivo, abbiamo maturato esperienza in campionato e pagato quando sbagliato. Siamo in un buon momento ma non dobbiamo dimenticarci le partite in cui non siamo stati presenti”.

“Se ci saranno sorprese? Lavoriamo anche molto in base agli avversari e alla settimana di lavoro che le ragazze svolgono e secondo il modulo si dovranno far trovare pronte. Abbiamo ancora qualche dubbio che ci porteremo fino a domani e poi lo scioglieremo per il modulo e la formazione migliore”.

