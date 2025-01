WOMEN | Lazio, Simonetti: "C'è frustrazione, ma siamo determinate e a Napoli..."

Flaminia Simonetti, nel corso del suo intervento ai microfoni ufficiali del club, ha analizzato la sconfitta della Lazio Women contro la Juve in Coppa Italia. Queste le sue parole: “Sapevamo che erano una squadra forte e che a ogni minima nostra disattenzione ci avrebbero potuto fare male. Verso la fine della partita caliamo di attenzione e prendiamo gol, questa cosa ci rende amareggiate perché nei 90’ noi ci siamo, lottiamo e dimostriamo di essere alla pari con loro che però sono più ciniche di noi e sanno sfruttare al meglio le occasioni che poi noi paghiamo”.

“Sicuramente la classifica non rispetta quello che dimostriamo, Sassuolo è una parentesi. Di base siamo una squadra che a livello di atteggiamento scende sempre in campo e dimostra di potersela giocare alla pari con tutti. Sicuramente in noi un po’ di sana frustrazione ci sta, sembra che arriviamo e poi non arriviamo mai e ci manca sempre quel pezzo. Abbiamo iniziamo un percorso e ci sta che sconfitta dopo sconfitta, faremo un po’ un bagaglio di queste cose per poterci lavorare poi in futuro”.

“Ci dà una consapevolezza diversa, ti rendi conto che con la Juve te la sei giocata e ci fa dire che ci siamo. A Napoli andiamo con un approccio diverso, come oggi. Cerchiamo di portarci la prestazione di oggi, a livello di atteggiamento, per le prossime. Andremo a Torino a fare quella partita come questa, cercheremo di fare il massimo per portare a casa il miglior risultato possibile. Sappiamo che è difficile, ma siamo una squadra determinata e coraggiosa e cercheremo di fare la nostra miglior partita”.

