Zarate torna a parlare di Lazio: "Lasciarla un grande dolore. Con i tifosi..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Nuova avventura per Mauro Zarate, presentato come nuovo acquisto del Platense. L'argentino ha parlato della trattativa, della decisione di sposare la causa della squadra. Ma è tornato a parlare anche della sua carriera, incluso il periodo trascorso alla Lazio. Nel corso dell'intervista a Radio La Red, ha spiegato: "Lasciare la Lazio è stato un grande dolore perché è stato amore a prima vista con la gente, impressionante. C'è stato un cortocircuito con il presidente e sono andato all'Inter. Questa è stata una delle decisioni che non sono felice di aver preso".

TORNA ALLA HOMEPAGE