Calciomercato Inter, il no di Inzaghi a Dybala e il perché: c’entra Correa

Il mancato trasferimento di Dybala all'Inter è stata una delle telenovele della sessione estiva di calciomercato. Il calciatore argentino sembrava destinato ai neroazzurri, poi il cambio di piano della società meneghina lo ha spinto verso la Roma. Tra i motivi del mancato acquisto dell'ex Juventus c'è sicuramente il ritorno di Romelu Lukaku, ma non sembrerebbe essere l'unico. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, l'allenatore Simone Inzaghi avrebbe detto di "no" a Dybala, per trattenere il suo connazionale Joaquin Correa, con il quale è legato da un profondo rapporto risalente ai tempi della Lazio. Il "Tucu", infatti, era stato individuato dalla società come pedina sacrificabile per far spazio alla "Joya", giocatore che aveva perfino ottenuto anche la stima del presidente Zhang. A questa scelta si sarebbe imposto fortemente Simone Inzaghi che, al contrario, crede in Correa e ritiene che possa rivelarsi un'arma nel corso della stagione.