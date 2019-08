Liverpool, bambino si rompe il naso per vedere Salah - FOTO

Spesso un idolo è in grado di far perdere la testa ai propri fan. Nel caso di questo ammiratore di Salah, invece, è stato il naso a “partire”. Lo scorso sabato l'attaccante egiziano stava girando tranquillamente in macchina per Liverpool quando, nello specchietto retrovisore, una scena cattura la sua attenzione: si tratta di un bambino – Louis – che dopo averlo intravisto inizia a correre a perdifiato dietro l'automobile. In quel momento per il piccolo tifoso del Liverpool, e per suo fratello Isaac, esisteva solo Salah. Nulla si sarebbe potuto intromettere tra di lui e la foto da scattare insieme al suo idolo, eccetto un lampione: quello contro cui l'undicenne ha sbattuto violentemente di faccia. La botta è stata talmente forte da rompere probabilmente il naso di Louis, dal quale ha iniziato a scendere sangue a fiumi. Ma tutto è bene quel che finisce bene. Dopo aver compreso quanto accaduto, Salah ha deciso di fermarsi e scendere dall'auto per dare a questo bambino almeno la gioia di una foto con il suo mito: "Salah è stato davvero molto disponibile. Era dispiaciuto per l'accaduto e ha mostrato grande compassione ai ragazzi, facendoli sentire subito meglio", ha dichiarato a Sky News il patrigno dei due bambini. Il dolore passerà, la memoria no. Un giorno Louis si ricorderà di quando ha perso...il naso per Salah.

