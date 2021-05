Perez, costretto a giocare in porta con il suo River: vince il premio di migliore in campo

Ha dell'incredibile quanto successo questa notte al River Plate in Copa Libertadores. Gli argentini, a causa di un focolaio Covid in squadra, si sono presentati alla partita con il Santa Fe con 11 giocatori contati di cui nessun portiere. Tra i pali il tecnico Gallardo ha dovuto schierare Enzo Perez, esperto centrocampista reduce anche da un infortunio al polpaccio nella scorsa partita contro il Boca. Se le premesse non erano le migliori, il risultato è stato ottimo. Non solo il River Plate ha portato a casa il match vincendo 2-1 ma a Perez è stato anche consegnato il premio di migliore in campo.