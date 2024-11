DA BAFFO NUOVE CARNI COME LA SWAMI E UN SUPER MENU' FISSO A 35€!

Sei un vero appassionato di carne? Allora non puoi perdere la nostra ultima novità: la Swami. La Swami Beef è una pregiata selezione di carni provenienti da bovini delle razze Frisona e Jersey, allevate nel nord Europa, precisamente in Danimarca. Qui, in una terra caratterizzata da abbondanti piogge, vaste distese d’acqua dolce e salata, e un clima temperato, si creano le condizioni ideali per l’allevamento. Gli inverni non troppo rigidi e le estati fresche offrono un ambiente perfetto per lo sviluppo di una marezzatura ricca e uniforme, che dona alla carne un gusto raffinato e unico. Questa carne, estremamente marezzata e dal sapore delicato, si distingue per una particolarità: si scioglie letteralmente in bocca, regalando un’esperienza gustativa che conquista al primo assaggio. E poi altri carni prelibate come la Mooi Mooi, una pregiata vacca olandese con una marezzatura di alta qualità che si scioglie in bocca più della famosa Kobe!

Ogni piatto viene preparato con la massima attenzione per esaltare il sapore unico di questa carne eccezionale, cotta alla perfezione alla brace. Se sei un amante della carne, questo è un gusto che non puoi lasciarti sfuggire. Da "Da Baffo", situato in Via dei Fulvi, 8, ti offriamo un’esperienza culinaria completa, con piatti che raccontano la tradizione e l’amore per la buona cucina. Oltre alla Mooi Mooi, potrai gustare il nostro mitico antipasto con 12 portate, il celebre sushi di carne, e tantissimi tagli di carne serviti al grammo, perfetti per soddisfare anche i palati più esigenti.

IL NUOVO MENU FISSO A 35 EURO

Il Menù Baffo della Bisteccheria da Baffo è perfetto per una cena aziendale o per chi cerca un pasto completo senza pensieri. Si parte con un ricco antipasto di bruschette tradizionali, caramella di scamorza e tartufo, pappa al pomodoro con stracciata, carpaccio di angus e tartar di Frisona. Due assaggi di primo, seguiti da una grigliata mista di pollo, maiale, manzo e agnello, accompagnati da patate al forno e insalata. Si chiude con tiramisù, caffè, acqua e vino della casa. Il tutto a 35,00 euro. Scorri la news e scopri nel dettaglio tutte le prelibatezze presenti. E ricorda, per chi non usufruirà del menù fisso ma citerà Lalaziosiamonoi.it, 10% di sconto al momento del pagamento!

➡️Prenota il tuo tavolo! Chiama o invia un messaggio WhatsApp al numero +39 329 626 1635.

Vieni a Trovarci, Unica sede

Via dei Fulvi, 8, 00174 Roma RM – Tuscolana, Porta Furba

Sito internet: https://www.bisteccheriadabaffo.it

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/bisteccheriadabafforoma/