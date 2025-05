Calciomercato Lazio | Arrivano conferme per Firpo: ma Pellegrini e Tavares...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Il nome era già spuntato pochi giorni fa, oggi arrivano conferme. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Lazio avrebbe messo gli occhi su Junior Firpo, ex Barcellona (e scuderia You First), pronto a Lasciare il Leeds a parametro zero. Una settimana fa l'incontro a Formello tra gli agenti e Fabiani, ma ancora è necessario aspettare.

Il profilo di Firpo piace molto, ma si dovrà capire il destino di Pellegrini e Tavares: a sinistra non c'è posto per tre, solo se dovesse andar via uno dei due attuali biancocelesti allora la società si inizierebbe a muovere. Il portoghese non ha per ora ricevuto offerte che hanno convinto la società, su Pellegrini la società ci sta pensando, nonostante a gennaio fosse vicino al passaggio al Como. Anche su di lui la Lazio non intenderà realizzare una minusvalenza. Da capire quale scenario andrà ad aprirsi, anche con un eventuale cambio di allenatore. Ma Junior Firpo non aspetterà per sempre. Nelle ultime settimane è stato accostato anche al Milan e all’Atletico Madrid. Se si vuole, bisogna fare in fretta.

