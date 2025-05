Lazio, un 2025 pieno di pareggi in casa: l'obiettivo è chiudere con una vittoria

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Contro il Lecce basterà un solo punto per ottenere la Conference League. Numeri alla mano però, l'obiettivo Champions non è impossibile, ma comunque complicatissimo. Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, da 3 mesi e mezzo la Lazio non vince in casa, poi dopo il successo con il Monza sono arrivati 6 pareggi consecutivi contro Napoli, Udinese, Torino, Roma, Parma e Juventus.

La Lazio ha pareggiato 9 su 18 partite in casa in Serie A, insieme a 7 vittorie e 2 sconfitte. Se si considerano solo le gare in casa, è al nono posto in classifica con 30 punti dietro a Milan, Atalanta, Bologna, Fiorentina, Juventus, Roma, Napoli e Inter. Chiudere con una vittoria contro il Lecce all'Olimpico sarebbe mettere fine a questa stagione senza quel pizzico di amarezza per aver realizzato solo tre punti nel 2025 davanti al suo pubblico.

