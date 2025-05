WOMEN | Piemonte: “Nessuno si aspettava questa Lazio. Futuro? Sento di…”

RASSEGNA STAMPA - Un anno incredibile quello vissuto dalla Lazio Women, alla sua prima stagione in Serie A. Le biancocelesti, nonostante qualche caduta, sono riuscite a conquistare la salvezza con diverse giornate d’anticipo e a chiudere l’anno al primo posto nella poule. Soddisfazioni importanti, obiettivi raggiunti. In pochi forse ci avrebbero creduto, ma le ragazze di Grassadonia hanno saputo dimostrare di poter tenere testa anche alle big. “Nessuno si aspettava questa Lazio, Peccato per l'inizio, dovevamo ingranare; saremmo potute essere, meritatamente, nella poule scudetto”, lo ha affermato senza esitazione Martina Piemonte nell'intervista concessa ai microfoni de Il Tempo.

L’attaccante ha lasciato l’Inghilterra e l’Everton per arrivare alla Lazio agli sgoccioli del mercato estivo dopo una corte insistente da parte del club e del direttore sportivo Pinzani, ma la proposta non si poteva rifiutare: “Ho percepito la voglia di far crescere il club e di portarmi qui”. “Futuro? Qui sto bene e la maglia la senti addosso - ha detto Piemonte - essere laziale è appartenenza. Un orgoglio vestire questa maglia, senti di doverla difendere”.

La forza di questa squadra è sempre stato il gruppo, “Siamo una famiglia. Non ho mai avuto un gruppo così affiatato” ha detto. Il merito è anche del tecnico che ha trasmesso l’importanza di certi valori alle sue ragazze, poi sul rapporto e sul lavoro del mister l’attaccante ha aggiunto: “È un ‘martello’, lavora nel dettaglio. È stato tosto, non lo nego, ma ha portato grandi risultati. È sincero e diretto. È un maestro”.

Infine, non poteva mancare la Nazionale. Le azzurre sono prossime al doppio impegno in Nations League che precederà la partenza per la Svizzera dove si terrà l’Europeo. La biancoceleste spera di farne parte, il ct Soncin l’ha convocata per lo stage: “L’ho sempre vissuta come un plus, che arriva se fai bene per la tua squadra. Do tutta me stessa. Il fuoco che ho dentro non cambia in base al posto”.

