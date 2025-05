Lazio | Noslin e Tchaouna, 28 milioni spesi e un bivio: uno resta, l’altro parte

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha speso quasi 28 milioni per Noslin e Tchaouna, ma nessuno dei due ha reso come ci si aspettava. È inevitabile chiedersi cosa farà ora il club, ma, come evidenzia il Corriere dello Sport, la risposta non è così immediata. Baroni e i dirigenti sono in contatto costante, ma sarà solo a campionato concluso che si siederanno davvero al tavolo per decidere come andare avanti.

NOSLIN - Nonostante una stagione complicata, sembra destinato a restare. Qualche segnale positivo lo ha dato, anche se è stato penalizzato da un infortunio alla caviglia proprio quando stava iniziando a ingranare. Lo staff crede ancora in lui: si è sempre impegnato, ha un buon atteggiamento e qualità tecniche interessanti. Il suo percorso è stato ostacolato anche dall’arrivo di Dia, che gli ha tolto spazio. Ha cambiato spesso ruolo in attacco, senza mai trovare una posizione precisa.

TCHAOUNA - Ha avuto più occasioni ma non le ha sfruttate. Non ha mai trovato il giusto feeling con Baroni e già a gennaio era sul mercato. Il Bologna si era interessato, così come il PSV Eindhoven, che potrebbe tornare alla carica: un’offerta da 12-13 milioni con obbligo di riscatto potrebbe convincere la Lazio. Anche in questo caso, però, prima di decidere, la società vuole confrontarsi con l’allenatore. Il destino del francese sembra segnato: a meno di sorprese, sarà lui a lasciare.

