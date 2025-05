Lazio, contro il Lecce sarà speciale per il vice Del Rosso: ecco perché

RASSEGNA STAMPA - L'ultima giornata di campionato della Lazio non vedrà Baroni in panchina. Squalificato, lascerà il posto al vice Fabrizio Del Rosso, nel giorno del suo 62 esimo compleanno. Anche lui classe 1963, è cresciuto insieme al primo tecnico nel settore giovanile. La sua carriera è cresciuta tra Serie B e C: Catania, Messina, Potenza, Cavese, Prato e Pisa.

Nel 2011 Baroni guidava la Primavera, Del Rosso gli Allievi Nazionali. Stesso staff nell'U19 bianconera, poi la chiamata di Marcello Lippi, volato in Cina per allenare il Guangzhou Evergrande. Aveva fatto un buon lavoro in Australia, all'Academy del Milan con base a Sydney. Ancor prima aveva allenato nel settore giovanile del Prato e dell'Empoli e ricevuto un incarico dal Poggibonsi in C2. In Cina al Guangzhou era anche collaboratore del ct e riferimento per l'U23. Ma non ha mai lasciato il suo amico Marco Baroni, legati da un'amicizia e da una stima reciproca. Presto otterrà il patentino Uefa Pro.

