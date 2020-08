Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "Muriqi ha firmato". Ecco quanto guadagnerà...

In attesa che la Lazio esca allo scoperto, le indiscrezioni sulla trattativa Muriqi continuano ad arrivare dalla Turchia. L'attaccante kosovaro, che oggi era ancora nella sede del ritiro del Fenerbahce, fermo per un infortunio alla coscia che gli farà saltare anche le gare con la nazionale di inizio settembre, è però sempre più vicino a diventare un giocatore biancoceleste. Secondo quanto riporta Fanatik, portale tra i più noti di Turchia, Muriqi avrebbe addirittura firmato il contratto con la Lazio in queste ore: "Il giocatore ha apposto la firma su un contratto di cinque anni con la Lazio, Muriqi guadagnerà 2,5 milioni a stagione", si legge in tweet emesso dalla testata giornalistica. Dopo le tante indiscrezioni provenienti dalla Turchia, però, ora s'attendono conferme anche da Formello. Muriqi, comunque, resta davvero a un passo dal diventare un nuovo attaccante biancoceleste.

