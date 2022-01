DIRETTA - Calciomercato Lazio, Tare lavora sull'indice: i prossimi passi

Meno di 10 giorni e la finestra di calciomercato invernale si chiuderà. La Lazio deve fare i conti con l'indice di liquidità in negativo, ne ha parlato ieri Tare prima del match contro l'Atalanta: "Stiamo lavorando per sbloccare l'indice di liquidità. Qualche possibilità c'è". I primi obiettivi saranno sicuramente le cessioni. Resta in pole tra i partenti Muriqi richiesto in Francia e in Inghilterra, e Vavro che potrebbe tornare in prestito al Copenaghen. La settimana prossima è annunciata come conclusiva per il kosovaro. Nel caso in cui si dovessero realizzare entrambe le partenze ecco che Tare e Lotito punterebbero sulle prossime mosse.

OBIETTIVI - Da settimane per il ruolo vice-Immobile erano avanzati i nomi di Zaza, Lasagna e Kalinic. Restano comunque in corsa Sesko del Salisburgo e Jonathan Burkardt del Mainz con il club tedesco non intenzionato a cederlo fino a fine stagione. Anche il tesseramento di Kamenovic resta un obiettivo con il suo agente presente a Formello qualche giorno fa per un incontro con Tare. Per la difesa resta in pole Casale del Verona. Non solo però si guarda in casa acquisti, ma anche in quella dei rinnovi, tra questi quello di Luiz Felipe per il quale a inizio della prossima settimana è in programma un incontro tra il suo manager e la Lazio. Tare e Lotito riflettono, la finestra sta per chiudersi, servirà mettere in moto la macchina affinché Sarri possa essere accontentato.