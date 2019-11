DIRETTA - 'Una serata di stelle per il Bambin Gesù': inizia lo spettacolo - FT&VD

AGGIORNAMENTO ORE 21:40 - Inizia la serata, introdotta dal presentatore Amadeus: "Questa sarà una serata speciale. Storie bellissime, storie a lieto fine che riguardano i bambini, le famiglie, tutto il personale sanitario dell’ospedale. Ma anche musica e spettacolo, e per questo voglio ringraziare tutti i quelli che hanno aderito con grande entusiasmo". Tantissimi gli ospiti presenti, dal mondo del calcio a quello dello spettacolo, per finire con quello musicale.

AGGIORNAMENTO ORE 21.10 - Non poteva mancare il presidente Claudio Lotito, che proprio ora fa il suo ingresso accompagnato dalla moglie Cristina Mezzaroma.

AGGIORNAMENTO ORE 20.45 - Risponde presente anche il ct Roberto Mancini. Anche lui ha parlato in mixed zone.

AGGIORNAMENTO ORE 20.30 - È il turno di Ciro Immobile e Alessandro Florenzi. L'attaccante della Lazio ha parlato ai microfoni della mixed zone.

AGGIORNAMENTO ORE 20.15 - Arriva anche il difensore della Lazio Francesco Acerbi, che ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti presenti. Nel frattempo entra anche Javier Zanetti.

AGGIORNAMENTO ORE 20.20 - La prima a parlare è Mariella Enoc, presidente dell'ospedale Bambino Gesù: "Serata importante, chiediamo a tutti di sostenerci. Il Bambino Gesù è importante dal punto di vista della ricerca e della cura per i bambini. È molto bello che tanti personaggi siano venuti stasera e che tanti siano qui a presentare, quindi a lavorare, senza chiedere nulla in cambio. Sono i primi donatori del Bambino Gesù questa sera".

Stasera su Rai 1 vince la solidarietà. Amadeus conduce 'Una serata di stelle per il Bambino Gesù', un evento con tanti artisti e campioni dello sport organizzato in occasione dei 150 anni dell’Ospedale romano. Sul palco saliranno i due giocatori della Lazio Ciro Immobile e Francesco Acerbi, poi Roberto Mancini, Alessandro Florenzi, e Javier Zanetti. Del mondo dello spettacolo Francesco Renga, Alessandra Amoroso, Mahmood, Fabio Rovazzi, J-Ax, Benji & Fede, Elodie, The Kolors, Irama, Noemi, Giovanni Allevi, Renzo Arbore, Ficarra e Picone.

