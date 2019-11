Lazio, Acerbi all'evento per il Bambino Gesù: "Un onore essere qua" - VIDEO

Prima dell'evento 'Una serata di stelle per il Bambino Gesù', ai microfoni dei cronisti presenti è intervenuto il difensore della Lazio Francesco Acerbi: "Grandissima serata, un vero onore essere qua. Andrà sicuramente bene. Ben vengano queste serate per i bambini. Dovremmo farle più spesso perché sono molto importanti. L'apporto dello sport è fondamentale perché siamo sotto gli occhi della gente, ma siamo sempre una piccola parte. Dovremmo essere ancora più persone per una cosa così importante. Ecco, è un piacere essere qua".

