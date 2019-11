Lazio, Immobile: "La gioia negli occhi dei bambini è la cosa più bella" - VIDEO

All'evento 'Una serata di stelle per il Bambino Gesù' è arrivato l'attaccante della Lazio Ciro Immobile. Le sue parole ai cronisti prima dell'inizio dello spettacolo: "Sono felice di essere qui, lo facciamo per i bambini, lo facciamo per una giusta causa. Siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo, potremmo fare di più. Per loro questa è una serata speciale, ci teniamo particolarmente. Siamo davvero felici, come ho detto e speriamo sia una serata divertente e alla gente piacerà quello che facciamo. La visita al Bambino Gesù emozionante? Assolutamente sì. Non era la prima volta, ci sono stato 3-4 volte e vedere la gioia negli occhi dei bambini mi riempie il cuore ed è la cosa più bella che esiste. A volte i bambini sorridono anche dopo aver visto un gol e qualcosa che li faccia sorridere è soddisfacente. Quando siamo andati a fare la visita è stato emozionante e toccante vedere la gioia nei loro occhi. Questa serata vale ancora di più per questo, ci lascerà sensazioni uniche che non provi con altre cose. Regalare un sorriso a questi bambini è la cosa più importante. Loro si divertono con poco: con un gol, un abbraccio, quando vedono noi".

