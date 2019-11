Italia, Mancini: “Possiamo fare qualcosa d’importante per i bambini..." - VD

Prima dell’inizio dell’evento ‘Una serata di stelle per il Bambin Gesù’, il ct dell’Italia Roberto Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti: “La Nazionale può fare qualcosa d’importante per i bambini, credo che quest’evento sia una bellissima cosa. Sostegno economico? Siamo qui per questo, ci fa piacere, speriamo di sostenerli molto bene. Noi del mondo dello sport possiamo fare molto, molto importante per la ricerca, la possibilità di andare a vedere quello che fanno al Bambin Gesù, ci si rende conto che hanno bisogno di sostegno, è fondamentale”.

