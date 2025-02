FORMELLO - Lazio, Baroni lancia Tchaouna. Torna Rovella, Pellegrini spera

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Il turnover di Coppa Italia? Tutt'altro che esagerato. La Lazio si gioca le proprie carte a San Siro, la prima mossa di Baroni per i quarti con l'Inter è il ritorno all'utilizzo di Pellegrini, depennato dalle liste per il campionato e l'Europa League. Il regolamento di Coppa permette il suo reintegro così come era successo con Hysaj e Basic a dicembre per la sfida degli ottavi con il Napoli. Salvo sorprese, sarà il classe 1999 a chiudere la linea difensiva domani sera. È in vantaggio su Tavares ed eventuali slittamenti. Lazzari in pole a destra su Marusic, al centro possibile turno di riposo per Romagnoli. Dovrebbe esserci Gila vicino a Gigot. Provstgaard in panchina, Patric di nuovo fermo per un problema al piede.

A centrocampo possibile è finito ko Dele-Bashiru, Vecino ha svolto in gruppo la rifinitura, potrebbe essere convocato dopo 3 mesi. In mediana, però, dovrebbe tornare il tandem con Guendouzi e Rovella. Il ballottaggio è tra il francese e Belahyane, impiegato in corsa al Penzo. Davanti possibile chance per Tchaouna, testato prima punta al posto di Noslin. Naturalmente è ancora out Castellanos, con ogni probabilità rimarrà ai box fino alla sosta di fine marzo. Sulla trequarti Isaksen, Dia e Zaccagni, Baroni potrebbe riproporre i tre già schierati sabato contro il Venezia. In panchina, oltre a Noslin, le carte Pedro e Ibrahimovic.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. A disp.: Provedel, Furlanetto, Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Belahyane, Vecino, Noslin, Pedro, Ibrahimovic. All.: Baroni.