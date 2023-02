FORMELLO - Lazio, Immobile risponde presente! Sarri recupera un altro pezzo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Tutti recuperati. Romagnoli, Radu e Milinkovic in gruppo da ieri, Immobile e Zaccagni hanno rassicurato svolgendo coi compagni la rifinitura. Ora le scelte, al di là delle condizioni non ottimali, spettano a Sarri e non all’infermeria. Partendo dall’attacco: Ciro era uscito affaticato dalla sfida di giovedì con il Cluj, ieri era rimasto a riposo un giorno in più rispetto al resto della rosa, non dovrebbero esserci problemi sul suo impiego. Guiderà il tridente. Zaccagni, invece, partirà dalla panchina visto l’unico allenamento nelle gambe (quello di oggi): ha recuperato dal virus intestinale, rappresenta l’arma da sganciare a gara in corso. Gli altri due titolari saranno Felipe Anderson e Pedro, in campo con la mascherina protettiva a causa della frattura al naso rimediata a Salerno.

INTENZIONI. A centrocampo la notizia positiva si chiama Milinkovic. Il Sergente si era bloccato domenica scorsa, anche lui vittima di un attacco gastrointestinale. Già ieri aveva risposto presente, la conferma della vigilia dovrebbe lanciarlo dall’inizio al posto di Vecino per completare la linea con Cataldi e Luis Alberto. In difesa dubbio sulle fasce tra Hysaj e Lazzari (il primo è in vantaggio, Marusic è certo della maglia), al centro si calcolano i rischi di un impiego di Romagnoli, appena recuperato dalla lesione muscolare: l’ex Milan dovrebbe partire dalla panchina, in vista c'è la trasferta di Napoli (venerdì), per questo Sarri pare intenzionato a dare fiducia alla coppia Patric-Casale. In porta Provedel, padrone dei pali in campionato.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Vecino, Marcos Antonio, Basic, Romero, Cancellieri, Zaccagni. All.: Sarri.