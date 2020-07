FORMELLO - Lazio, Marusic verso una maglia dal 1'. Acerbi stringe i denti

Seduta pomeridiana per la Lazio prima della partenza alla volta di Napoli. L'allenamento di oggi porta poche novità per Simone Inzaghi, ma certifica alcune situazioni previste nei giorni scorsi. Non si sono allenati Acerbi e Cataldi, per loro soltanto un lavoro fisioterapico. Hanno saltato diversi allenamenti in vista degli ultimi impegni, sono però sempre rientrati fra i convocati e dovrebbero farlo anche questa volta. Il primo dovrebbe comporre il terzetto difensivo insieme a Patric e Luiz Felipe piazzandosi sul centro-sinistra. Il secondo invece andrà in panchina.



Lazzari è inamovibile a destra, a sinistra invece, Marusic sembra aver vinto il ballottaggio con Jony e Djavan Anderson. Inzaghi preferisce affidarsi alla fisicità del montenegrino, più votato alla fase difensiva, per arginare le discese e gli inserimenti di Di Lorenzo e Callejon. Al centro pochi dubbi sul terzetto formato da Milinkovic-Savic, Parolo e Luis Alberto. Davanti chiuderanno l'undici iniziale Correa e Ciro Immobile, alla ricerca di un gol per entrare definitivamente nella storia. Verso il forfait invece Caicedo, assente anche oggi per l'infiammazione al tendine d'Achille che si porta dietro dalla vigilia della gara col Brescia, ci proverà comunque per la panchina.



Probabile Formazione



LAZIO (3-5-2) - Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Armini, Bastos, Vavro, Cataldi, Jony, D. Anderson, A. Anderson, Lukaku, Adekanye, Caicedo. All.: Inzaghi.

RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi: "A Napoli per la classifica e i record. Mercato? Sappiamo cosa fare"

Lazio, ecco il rinnovo di Luis Alberto: arrivata la firma fino al 2025

TORNA ALLA HOME PAGE