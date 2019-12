Lalaziosiamonoi.it augura a tutti i lettori un felice Natale - VIDEO

Si continua a festeggiare. Dopo la vittoria della Supercoppa arriva il Natale. Saranno giorni unici, da vivere con passione. Che li trascorriate a casa vostra o in viaggio, che siate costretti a lavorare o forze superiori v'impediscano di festeggiare, noi continueremo a tenervi compagnia con notizie, approfondimenti, interviste, prima di buttarci a capofitto nel nuovo anno. Sperando che sia ricco di successi per la nostra amata Lazio, ma soprattutto intriso di felicità per tutti voi. Da parte del direttore Alessandro Zappulla e di tutta la redazione de Lalaziosiamonoi.it, tantissimi auguri di Buon Natale! E sempre forza Lazio!

CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO DI AUGURI DE LALAZIOSIAMONOI.IT O ATTENDI IL CARICAMENTO A FINE ARTICOLO