Lazio | Baroni verso l'addio: la lista dei sostituti si allunga

Potrebbe essere già ai titoli di coda l’avventura di Marco Baroni sulla panchina della Lazio. Dopo settimane di riflessioni e voci sempre più insistenti, la situazione tra il tecnico e il club biancoceleste appare in bilico, e l’incontro decisivo è atteso entro le prossime 48 ore. Un vertice in cui si cercherà di capire se esistano ancora i presupposti per proseguire insieme, ma al momento i segnali vanno in direzione opposta: la separazione sembra lo scenario più probabile. Secondo le indiscrezioni raccolte nelle ultime ore, sarebbe lo stesso Baroni ad avere perplessità sul restare a Roma, corteggiato sotto traccia da altri club italiani. La società, dal canto suo, ha iniziato a guardarsi intorno.

Tra i nomi papabili ci sono Miroslav Klose e Patrick Vieira con quest'ultimo reduce da un'ottima stagione al Genoa, ma nelle ultime ore ha preso quota una suggestione romantica: Alessandro Nesta. L’ex capitano, simbolo dell'epoca d'oro del club, lascerà il Monza dopo un'annata disgraziata. Il suo rappresenterebbe un ritorno dal forte impatto emotivo, ma c'è anche da considerare la poca esperienza a livelli importanti. Non è da escludere a priori nemmeno un altro ex campione d'Italia come Sergio Conceicao che dopo annate super con il Porto, non è riuscito a imporsi a Milano, faticando tanto in rossonero e chiudendo all'ottavo posto in campionato, pur con una Supercoppa in bacheca. Suggestioni, idee, piste già sondate, in attesa del summit decisivo la Lazio resta quindi sospesa tra presente e futuro. Le prossime ore saranno cruciali per definire il destino della panchina biancoceleste: proseguire con Baroni oppure voltare pagina.

