Lazio-Sow affare a rischio? Dalla Germania: “C’è anche il Siviglia”

ROMA - Voci poco positive arrivano dalla Germania sul fronte Sow. Il giocatore in uscita dall’Eintracht, ad un passo dalla Lazio, starebbe valutando l’offerta del Siviglia. Secondo quanto riporta Sport.de, il direttore sportivo degli andalusi, Victor Orta, avrebbe avuto già un incontro con il centrocampista a Salisburgo. Il trasferimento nella Capitale, per Sow, diventerebbe dunque una seconda opzione. Da Formello aspettano i documenti non ancora arrivati. L’affare è diventato un mistero. Le visite mediche del giocatore, ipotizzate per venerdì, con tutta probabilità non andranno in scena.

Su Sow anche il Napoli

Non solo il Siviglia. Su Djibril Sow ci sarebbe anche l’interessamento forte del Napoli. Un problema in più in un affare che sembrava totalmente definito. Sono ore frenetiche per capire quale sia la destinazione di Sow. Lazio, Siviglia, o Napoli? Intanto l’Eintracht dà per sicura la sua partenza: ha già presto Skhiri a parametro zero (dopo l’avventura al Colonia).

La Lazio è serena: gli accordi ci sono

La Lazio ha l’accordo totale con l’Eintracht e con il giocatore. Oggi è prevista la firma e lo scambio dei documenti, da due giorni si sta finalizzando tutto. Sono operazioni lunghe e burocratiche. Il Napoli si è inserito, il Siviglia pressa. Due squadre che erano già interessate da prima. La Lazio non ha timori, è forte dell’accordo trovato.