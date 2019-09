Bastos, vince ancora l'Angola: superato il primo ostacolo verso Qatar 2022

Non sbaglia, l'Angola di Bastos. Il difensore della Lazio è stato titolare anche in questo match della sua Nazionale, valevole per la qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022. Le Antilopi, infatti, sono state impegnate nel primo turno, quello destinato alle selezioni con il ranking più basso del continente. E dopo la vittoria nella partita di andata contro il Gambia per 0-1 fuori casa, l'Angola ha vinto anche in questo pomeriggio allo Estádio 11 de Novembro di Luanda. Prima rete di Geraldo al 41esimo, al quale ha risposto nella ripresa il gambiano Ceesay, cogliendo alla sprovvista la difesa angolana. Al 68esimo, Fabio Abreu ha raddoppiato, chiudendo definitivamente il match. L'Angola archivia la pratica Gambia con un risultato totale di 3-1, e passa così alla seconda fase di Qualificazione: è una delle 14 squadre che andranno a raggiungere le 26 selezioni con ranking superiore. Queste 40 compagini verranno suddivise in dieci gruppi, ciascuno composto da quattro Nazionali: le prime dei gironi andranno poi a giocarsi agli spareggi l'accesso al Mondiale. Insomma, la strada per Qatar è ancora lunga. Ma non si può dire che Bastos (in campo per tutta la gara di oggi) e i suoi non abbiano iniziato alla grande.

