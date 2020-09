Cipro - Montenegro, Marusic in campo 90' nella vittoria firmata da Jovetic

Debutto in Nations League anche per il Montenegro di Adam Marusic che nel pomeriggio è sceso in campo contro il Cipro. Il team di Hadžibegić ha raccolto i primi tre punti di questo girone grazie alla doppietta di Stevan Jovetic che di fatto ha cambiato il match dopo essere subentrato al posto di Beciraj nel secondo tempo. Per Marusic 90 minuti in campo, il calciatore della Lazio è partito titolare rendendosi protagonista di un buon match. Nell'altro scontro del Gruppo C vittoria del Lussemburgo contro l' Azerbaigian che si è imposto per 1-2 con le reti di Barreiro e Rodrigues.

