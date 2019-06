Qualif. Euro 2020: Marusic in campo un'ora, per Durmisi solo panchina

MARUSIC - Una brutta sconfitta quella del Montenegro, alla prima dopo l'esonero del ct Tumbakovic e la sostituzione con Aleksandar Jankovic. In Repubblica Ceca finisce 3-0, con gol di Jankto al 18', autorete di Kopitovic al 49' e Schick all'82'. Un'ora in campo per il biancoceleste Adam Marusic, schierato come quarto a destra in difesa e non da quinto di centrocampo come nella Lazio. Al 60' è arrivata la sostituzione, con l'ingresso di Marko Jankovic al suo posto.

DURMISI - Solamente un'illusione il gol di Lobzhanidze per la Georgia. Al vantaggio danese firmato Dolberg (autore di una doppieta) dopo 13', la Nazionale del Caucaso ha risposto con il colpo vincente del giocatore del Randers. Solamente un'illusione appunto: al termine della gara valevole per le qualificazioni al prossimo campionato europeo del 2020, il risultato recita 5-1 Danimarca. Di Eriksen su calcio di rigore, Poulsen e Braithwaite (ex obiettivo di mercato della Lazio) le altri reti della serata. Nazionale danese che sale al secondo posto (in attesa della Svizzera che ha giocato solamente due partite) nel gruppo D: con una gara in meno si trova ora a cinque punti di distanza dalla capolista Irlanda. La Georgia resta invece al penultimo posto con soli tre punti conquistati in quattro partite. 90' minuti passati interamente in panchina per Riza Durmisi, al rientro in Nazionale dopo più di un anno: per il difensore della Lazio il futuro è ancora tutto da decifrare.

LAZIO, MURGIA SUL FUTURO

CALCIOMERCATO LAZIO, PARLA KEAN

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE DEL SITO