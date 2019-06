Calciomercato Lazio, parla Kean: "Alla Juve sto bene, ma in futuro non escludo nulla"

CALCIOMERCATO LAZIO - Di lui se ne è parlato come possibile contropartita per portare Milinkovic sotto la Mole: alla Juventus che smania da un anno a questa parte per avere Sergej, il presidente Lotito ha risposto 100 milioni o Moise Kean nella trattativa. Una provocazione più che una richiesta vera e propria. Fantamercato e nulla più. La Juventus è consapevole di avere in rosa un cavallo di razza, un giocatore che può solo migliorare a dismisura, vista anche la stagione importante appena disputata. Per la Lazio quello dell'ex Verona è destinato a rimanere un sogno di mezza estate. Anche se per il futuro non è da escludere nulla, a detta dello stesso Kean in un'intervista rilasciata a Soccer Bible: "Al momento non c'è un'altra squadra che può aiutarmi a migliorare come la Juventus. Sono nato qui e ho quasi sempre vestito la maglia bianconera. Ovviamente non so cosa mi riservi il futuro, ma quel che è certo è che darò sempre il massimo".

