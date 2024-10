Abbonamenti Lazio, la terza riapertura: l'exploit della squadra per migliorare il dato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha comunicato la terza riapertura della campagna abbonamenti. Una notizia a sorpresa per i tifosi, che avranno un'altra settimana di tempo per aggiungersi ai 28.200 con la tessera in tasca. Il comparto è stato convinto dalle prestazioni della squadra di Baroni. Da qui - una volta ricevuto il via libera da parte di Lotito - la scelta di dare una nuova possibilità per assicurarsi la partecipazione al resto delle gare casalinghe 2024/25. La vendita è scattata ieri alle 16 e terminerà alle 23.59 di venerdì 18 ottobre.

Sette giorni per rispondere presente, con le solite due tipologie di abbonamento. Poi verranno tirate definitivamente le somme. La campagna estiva, riporta Corriere dello Sport, si era chiusa a quota 28.200, la terza dell'era Lotito, dietro soltanto alla scorsa annata (30.333) e a quella 2004/05 (28.731). Servono più di 500 tessere per salire di un gradino. La settimana, a prescindere, può incrementare il numero della base fissa degli spettatori per le gare interne. Finora lo stadio è stato un fattore: la Lazio è rimasta imbattuta all'Olimpico nella prima fase della stagione, tra campionato ed Europa League: ha ottenuto quattro vittorie, il pareggio invece è arrivato nel big match con il Milan. Non sono mancate critiche alla società per il caro prezzi: la nuova riapertura converrà a tutti, anche al club per smorzare le polemiche.

