Ajax-Lazio, molti tifosi partiranno lo stesso: rischio tensioni ad Amsterdam

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Archiviata la partita contro il Ludogorets, si pensa subito al Parma domenica ma con l'attenzione che si dirige anche ad Amsterdam. Il 12 dicembre si giocherà Ajax-Lazio e, nonostante i biglietti polverizzati ormai quindici giorni fa, il sindaco non ne vuole sapere di far accedere i tifosi biancocelesti allo stadio. Inizialmente si parlava anche di un "divieto di far entrare gli italiani ad Amsterdam", ma quest'ultima ordinanza non è stata confermata e questo è il motivo per cui, stando a quanto riporta Repubblica, molti tifosi partiranno lo stesso. Non sono poche le famiglie o i gruppi di amici che si erano organizzati per visitare la città oltre che per assistere al match, spendendo anche migliaia di euro per viaggio e pernottamento. Soldi che, ovviamente, non vogliono perdere. A chi si recherà ad Amsterdam, però, sarà comunque vietato avvicinarsi allo stadio e questo potrebbe creare tensioni nella capitale olandese: un paradosso se si pensa che era proprio ciò che la sindaca, la prefettura e la questura della città volevano evitare.