Atalanta, De Roon: "Lazio? Quella finale e il 3-3 ancora non ci vanno giù..."

RASSEGNA STAMPA - Mancano solo nove giorni alla sfida tra Atalanta e Lazio. La voglia in casa biancoceleste è tanta, ma è nulla in confronto a quella dei bergamaschi. L'emergenza coronavirus ha toccato tantissimo la città e la squadra di Gasperini ha detto più volte di voler tornare in campo per onorare le vittime e le loro famiglie. Lo ammette anche Marten de Roon, particolarmente legato alla città, che ha parlato sulle pagine de L'Eco di Bergamo ha detto di voler provare a portare gioia in una zona particolarmente colpita dal covid. La ripartenza sarà determinante come ammette l'olandese: «La prima settimana sarà fondamentale. Con il Sassuolo possiamo portare a sei punti il vantaggio sulla Roma, poi arriverà la Lazio: noi vogliamo vincere». A questo si aggiunge anche un senso di rivincita nei confronti dei biancocelesti. La Dea è rimasta particolarmente scotttata dagli ultimi due precedenti, la vittoria delle aquile in Coppa Italia e il 3-3 in rimonta all'Olimpico dell'andata. Sfide che hanno fatto discutere per le polemiche di Gasperini e che l'Atalanta ha accusato particolarmente e non ha dimenticato. La doppia delusione brucia parecchio e il regista dice: «Ci pensiamo tutti ai due precedenti. Prima la beffa nella finale di Coppa Italia, poi il 3-3 dell'andata con due rigori ed eravamo avanti 3-0. Li stiamo aspettando, ovvio. Li vogliamo battere. Ma prima il Sassuolo». Una difficoltà in più per Inzaghi che dovrà essere bravissimo a preparare il match dello Gewiss Stadium per provare a fare il terzo sgarbo consecutivo ai ragazzi di Gasperini.

