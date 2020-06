Balotelli e il Brescia, non è finita qui: Mario torna ad allenarsi?

Una storia travagliata, quella tra il Brescia e Mario Balotelli. Una storia che sembrava finita, ma che non sembra esserlo del tutto. L’ultimo capitolo di questa controversa vicenda è stato apparentemente segnato dal presidente delle Rondinelle Cellino, il quale, dopo aversi visto rifiutare la proposta di rescissione consensuale dal calciatore come raccontato nei giorni scorsi, ha mandato il ricorso per la risoluzione del contratto per giusta causa all’attaccante ex Inter. Procedura che però non prevede l’automatica interruzione del rapporto di lavoro.

GLI SCENARI – Il club e e Balotelli, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, decideranno insieme nei prossimi giorni un giudice ciascuno che seguirà la causa, prevedendo nel migliore delle ipotesi qualche settimana per pronunciarsi. L’attaccante può comunque per suo diritto svolgere attività fisica, e il 10 giugno, ( il giorno dopo la scadenza del suo certificato che attesta l’indisponibilità per gastrite), sembrerebbe aver fatto richiesta per poter svolgere le sedute individuali nel centro sportivo del Brescia. Resta da vedere se il club di Cellino consentirà al calciatore di allenarsi individualmente.

FUTURO – Balotelli starebbe preparando tutte le carte che possano attestare la sua condotta regolare in questi mesi di lockdown. D’altra parte però, anche il patron Massimo Cellino avrebbe già pronto il suo dossier sui comportamenti sbagliati dell’ex Liverpool. Nel frattempo sui social, i tifosi del Galatasaray in Turchia, e alcuni appassionati in Brasile, spingono per portare Mario via dall’Italia. Da non tralasciare la pista MLS, dove Raiola portò già anni fa ai Galaxy Ibrahimovic.

