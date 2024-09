Bologna, Karlsson e la rivendita che ha bloccato la cessione: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Jesper Karlsson è uno dei calciatori accostati alla Lazio nell'estate del 2023. Il giocatore poi è finito al Bologna dall'Az Alkmaar che era partito da una valutazione di 20 milioni, ma poi lo ha ceduto per 11 milioni più il 40 per cento sulla futura rivendita. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Resto del Carlino, questo dettaglio ha avuto un peso nella scelta estiva di tentarne il rilancio e di non cederlo. La percentuale così elevata, però, crea problemi così come i continui infortuni che lo hanno colpito spingendo il Bologna a non metterlo in lista per la Champions League. Una scelta difficile da digerire per lo svedese che fino a gennaio avrà l’occasione di dare segnali di riscatto solo in campionato. O Karlsson si mette in discussione e si rialza ora, o risulterà un investimento sbagliato. Ma l’addio sarà complicato. A fronte del 40 per cento sulla futura rivendita, il Bologna avrebbe bisogno di venderlo a non meno di 15 milioni, per riprendere gli 11 investiti. E anche considerando che un anno di investimento è stato ammortizzato a bilancio per 2,2 milioni, ne servirebbero comunque 12,8. Più probabile un prestito. Ammesso e non concesso che l’esclusione non faccia scattare nello svedese quella molla che fin qui non si è mai caricata, perché ora il numero 10 è spalle al muro.