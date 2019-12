Briatore: "Lazio da scudetto? Perché no. Lotito zitto zitto..."

A Riyad ormai è di casa. Tra la Formula 1 e il Billionaire esportato persino in terra araba, Flavio Briatore - noto imprenditore italiano tra i più popolari - si è espresso a proposito della Supercoppa italiana tra Juventus e Lazio che si giocherà domani al King Saud University Stadium di Riyad. Tramite un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport e riportata dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, Briatore - da tifoso juventino qual è - ha di fatto elogiato l'operato della Lazio sin qui, complimentandosi con il presidente Lotito: "Grande stagione della Lazio. Ci sono partite che cambiano i destini. La vittoria sulla Juve in campionato e la sfida di Riyad possono darle una dimensione da scudetto. Lotito? Lo prendono in giro, ma ha creato un ottimo gruppo di lavoro, ha scelto un bravo allenatore, non ha venduto i migliori e fa risultati. Cosa vuoi dirgli? Complimenti".

