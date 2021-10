Calciomercato, Insigne sempre lontano dal Napoli: l'agente va dall'Inter

La questione del rinnovo di Insigne continua a tenere banco in casa Napoli. Le distanze tra il club azzurro e le richieste del calciatore continuano a essere importanti, a maggior ragione - come riporta la rassegna stampa di Radiosei - in seguito alla pretesa di un bonus di 7 milioni alla firma. Il tempo passa e l'entourage dell'esterno ha iniziato a guardarsi intorno: ieri Vincenzo Pisacane è stato in visita alla sede dell'Inter. C'è da ricordare che nella sua scuderia c'è anche il nerazzurro D'Ambrosio, ma è impossibile pensare che nella chiacchierata non ci sia stato un passaggio su Insigne. Già in agosto l'Inter aveva monitorato la sua posizione, poi scelse di prendere Correa accontentando le richieste di Simone Inzaghi.

