Calciomercato Lazio, Bruno Viana in attesa. Per Wallace niente sconti

CALCIOMERCATO LAZIO - Dall'Italia al Brasile passando per il Portogallo. Il calciomercato della Lazio sta pian piano prendendo quota, e in questa lunga traversata oceanica c'è chi aspetta di conoscere il proprio futuro. Come Bruno Viana. Secondo quanto riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, il difensore del Braga è in vacanza nel suo paese. Aspetta. La Lazio lo ha cercato, forte anche dei buoni rapporti con Jorge Mendes (uno dei procuratori che gestisce il Braga). La sua valutazione si aggira sotto i 10milioni di euro. Centrale di difesa può giocare sia a 3 sia a 4 (in questo senso potrebbe essere significativo chi allenerà la Lazio la prossima stagione). Dal suo staff non fanno trapelare nulla, si aspetta in silenzio. Così come aspetta Wallace, sempre più in uscita dalla Lazio. Per lui ci ha provato il Flamengo, ma niente da fare: i rossoneri cercano un giocatore da poter prendere a parametro zero. Dal canto suo, la Lazio vorrebbe in qualche modo recuperare gli 8milioni spesi nel 2016, visto e considerato che una percentuale del cartellino del brasiliano è detenuta dal manager Mendes. Insomma occorre una cessione che sia redditizia per tutti. Nel frattempo si aspetta...

