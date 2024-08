Calciomercato Lazio | Cancellieri ora deve scegliere: tutti i club su di lui

CALCIOMERCATO LAZIO - La buona stagione di Matteo Cancellieri all'Empoli ha rilanciato l'attaccante della Lazio. Il club biancoceleste è intenzionata a cedere il calciatore con la formula del prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto. Un totale di circa dieci milioni per un calciatore di prospettiva che vanta già tre stagioni e 68 presenze in Serie A. Nei giorni scorsi si era parlato dell'interesse di Rennes, Venezia e Parma a cui si erano aggiunte Empoli, Como, Genoa e Monza. I prossimi giorni saranno fondamentali per il futuro dell'attaccante che sceglierà nella lunga rosa delle pretendenti.