Calciomercato Lazio, gennaio si avvicina: Kamenovic scalpita

Circa un mese e mezzo al mercato di gennaio, una finestra di scambi attesa con trepidazione da Dimitrije Kamenovic per sposare la Lazio dopo il rinvio del momento tanto atteso. Come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il difensore serbo sta aspettando pazientemente il suo momento e si unirà ufficialmente alla squadra a gennaio a meno di nuovi colpi di scena. Kamenovic si sta allenando con il gruppo biancoceleste già da tempo, avrebbe dovuto far parte della rosa già da questa estate ma la necessità di lasciare libero uno slot da extracomunitario per cercare di portare a Roma Filip Kostic ne hanno ritardato l'arrivo, con il suo agente Kezman che ha poi raggiunto un accordo con la società per farlo restare svincolato fino a gennaio e poi farlo mettere sotto contratto. Con i problemi che la Lazio sta avendo in termini di disponibilità sulle fasce forse Kamenovic avrebbe fatto comodo, a gennaio avrà l'opportunità di dimostrarlo.