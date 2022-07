Calciomercato Lazio, Gila e Casale: per Sarri giocherebbero insieme. Occhio al Getafe...

Per Maurizio Sarri lo spagnolo giocherebbe sul centrodestra, mentre lo scaligero sul centrosinistra

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Mario Gila dovrebbe arrivare. In questo caso, ancor più di quanto la "legge giornalistica" già detta, il condizionale è d'obbligo. Come riporta l'odierna rassegna stampa di Radiosei, nelle ultime ore il Getafe (sul giocatore ormai da settimane) ha offerto 6 milioni al Real Madrid per portarsi via il difensore. La Lazio è pronta invece ad offrirne 5, ma assicurando il 50% di un'eventuale futura rivendita ai Blancos. Mario sembra in fermento, vedendo anche i tanti like piazzati ai commenti laziali sui social che già gli davano il benvenuto. Maurizio Sarri lo vede bene sul centrodestra, Casale andrebbe invece sul centrosinistra. Il classe 1998 ha rifiutato l'offerta del Monza per vestire i panni della Lazio, e l'asse col Verona è più forte che mai dato l'approdo di Cancellieri nella Capitale.Il difensore gialloblù chiuderebbe il reparto ideale del mister con Romagnoli, Gila, Patric e Kamenovic. Ora la palla passa alla società, ma serve l'insistenza dell'allenatore.